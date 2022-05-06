«التنمية المحلية»: إزالة المخالفات ومنع التعديات من معايير تقييم رؤساء الأحياء

طالبت وزارة التنمية المحلية، المحافظات والوحدات المحلية بمتابعة الشارع ورصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها من أي تعديات أو مخالفات بناء والتعامل مع الإشغالات وعدم إعاقة حركة المارة والمرور دون أي عراقيل وإعطاء الطريق حقه وإزالة إشغالات الأرصفة من الباعة الجائلين أو المحال التجارية والمقاهي والمطاعم.

مواعيد عمل المحال

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أهمية متابعة مواعيد عمل المحال والمقاهي والمطاعم والالتزام بتطبيق مواعيد الفتح والغلق للمحال ومنع أي تجاوزات، والتفاعل الفوري مع شكاوى المواطنين في إطار القانون، فضلا عن الاهتمام بملف النظافة وإزالة أي تراكمات على الفور والعمل على تحسين البيئة والاستجابة لشكاوى المواطنين واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين، حيث يتم تنفيذ محاور منظومة النظافة الجديدة من الجمع السكني والتجاري وإقامة محطات مناولة وسيطة وخطوط إعادة تدوير للمخلفات والقضاء على المدافن العشوائية.

معايير تقييم رؤساء الأحياء

وشددت وزارة التنمية المحلية على أن من معايير تقييم رؤساء الأحياء والمدن التصدي للمخالفات والحفاظ على أملاك الدولة ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة والتعامل مع الإشغالات والحفاظ على نظافة الشوارع والميادين، والعمل على زيادة إيرادات الوحدات المحلية والتعامل مع المواطنين وتلقى شكواهم وتخصيص لقاء أسبوعى لمقابلة المواطنين والاستماع إليهم والرد على كل متطلباتهم من أجل نيل رضا المواطن.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، في تقرير لها، على تشكيل مجموعات عمل خلال الأيام الماضية للتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية والتي تشهد إقبال المواطنين، خاصة أيام العيد بالمدن والأحياء والدفع بسيارات ومعدات النظافة من أجل إزالة المخلفات أولا بأول والحفاظ على بيئة صحية واستعادة المظهر الجمالي والحضاري والتشديد على تطهير الترع والمصارف باستمرار من أجل بيئة أفضل لضمان سلامة وصحة المواطنين والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة للحد من انتشارها والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.