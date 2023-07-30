المؤبد لمتهم حاول تهريب مخدرات من منفذ الرسوة الجمركي في بورسعيد

قضت محكمة بورسعيد الابتدائية بالسجن المؤبد لمتهم حاول تهريب المخدرات من منفذ الرسوة الجمركي وتغريمه 100 ألف جنيه، عما أسند إليه، كما قضت بحبس سائق 6 سنوات لقيادته المركبة التي كانت تنقل المخدرات وتغريمه 50 ألف جنيه وألزمتهما بدفع المصاريف الجنائية، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

انعقاد المحكمة

كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد مندور عبدالله، وعضوية المستشارين اشرف محمد الجميل، وشريف فتحي كلحى، وتامر أحمد رضا، وسكرتارية إسماعيل عوكل، قد انعقدت اليوم للنظر في القضية التي تعود أحداثها إلى يوم 2 من شهر فبراير 2023، المتهم فيها كل من حسن محمود حسن علي وياسر محمد عبده إمام، حيث حاز الأول على مخدر لنبات الحشيش بقصد الاتجار، ونقل الثاني بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهر مخدر لنبات الحشيش، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

أقوال الشهود

وشهد أحمد سلامة مصطفى رائد شرطة وضابط بإدارة شرطة موانئ بورسعيد، بأنه حال ممارسة مهام وظيفته بمنفذ الرسوة الجمركي استوقف المتهم الثاني حال عبوره للمنفذ مستقلا سيارة وأثناء محاولة الهروب خارج المنفذ تمكن من ضبطه، وبتفتيش السيارة عثر بالحقيبة الخلفية على 59 لفافة لنبات البانجو المخدر، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي ومواجهته أقر بإحرازها بقصد النقل لصالح المتهم الأول والمبلغ المالي من حصيلته.

تقرير المعمل الكيماوي

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لأجزاء نباتية خضراء تحوي المادة الفعالة للحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وباستجواب المتهم الثاني أقر بحيازة المواد المخدرة المضبوطة، وثبت بتحقيقات النيابة أن إجمالي وزن المضبوطات 61 كيلو و 186 جرامات.