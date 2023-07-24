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الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023.. منها عطلة يوم 27 سبتمبر

كتب:

سحر مكاوى
10:11 ص | الإثنين 24 يوليو 2023
الإجازات الرسمية

الإجازات الرسمية

حدد القانون للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاعي الأعمال العام والخاص إجازات رسمية بحسب ماهيتها الاجتماعية والقومية، وبعد انتهاء إجازة ثورة 23 يوليو زاد التساؤل عن الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023. 

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 

ومن ضمن الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023، عطلة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والذي يوافق الأربعاء 27 سبتمبر المقبل، وهناك إجازة 6 أكتوبر.  

يذكر أن القانون يتيح للعاملين في الدولة وقطاعي الأعمال العام والخاص إجازة أسبوعية، إما يوم أو يومين حسب الوزارة أو الهيئة أو ما تحدده جهة العمل التي ينتمي لها الموظف.

 

 

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بقلم سحر مكاوى