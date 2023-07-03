وظائف شاغرة في الجهات والهيئات الحكومية والوزارت.. إليك التخصصات المطلوبة

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن وظائف شاغرة بعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والوزارات، ويستمر التقدم لها حتى نهاية شهر يوليو الجاري.

وظائف حكومية

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة، تستعرض «الوطن» أبزر الوظائف الحكومية المطلوبة لشغلها وآخر موعد للتقدم لها، على النحو التالي:

وظائف الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل

يستمر التقدم لها حتى يوم 2023/07/24، وجاءت التخصصات المطلوبة في وظائف الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل على النحو التالي:

- باحث تمويل وتكاليف ثالث «ج» تعيين.

- باحث تخطيط اقتصادي ثالث «ج» تعيين.

- باحث تخطيط، تخصص اتصالات، ثالث «ج» تعيين.

- باحث مشروعات تخصص اتصالات، ثالث «ج» تعيين.

- باحث تخطيط، تخصص كهرباء، ثالث «ج» تعيين.

- باحث مشروعات، تخصص كهرباء، ثالث «ج» تعيين.

- باحث تخطيط تخصص حاسبات، ثالث «ج» تعيين.

- باحث مشروعات تخصص حاسبات، ثالث «ج» تعيين.

- باحث تخطيط، تخصص معماري، ثالث «ج» تعيين.

- باحث مشروعات تخصص معماري ثالث «ج» تعيين.

- باحث تخطيط، تخصص ميكانيكا، ثالث «ج» تعيين.

- باحث مشروعات، تخصص ميكانيكا، ثالث «ج» تعيين.

- باحث تخطيط، تخصص مدني، ثالث «ج» تعيين.

- باحث مشروعات، تخصص مدني، ثالث «ج» تعيين.

وظائف مهندسين بوزارة الري

يستمر التقدم لها حتى 31-7-2023، وجاءت التخصصات المطلوبة في وظائف المهندسين بوزارة الري على النحو التالي:

- مهندس كهرباء ثالث «ج» تعيين.

- مهندس حاسب آلي ثالث «ج» تعيين.

- مهندس ميكانيكا ثالث «ج» تعيين.

- مهندس مدني ثالث «ج» تعيين.

وظائف الهيئة العامة للطرق والكباري

يستمر التقدم لها حتى 2023/07/24، وجاءت التخصصات المطلوبة في وظائف الهيئة العامة للطرق والكباري على النحو التالي:

- مهندس تنفيذ طرق، تخصص مدني ثالث «ج» تعيين.

- مهندس تنفيذ كباري تخصص مدني ثالث «ج» تعيين.

- مهندس الكترونيات ثالث «ج» تعيين.

- مهندس كهرباء ثالث ثالث «ج» تعيين.

وظائف الهيئة العامة للنقل النهري

يستمر التقدم لها حتى 2023/07/24، وجاءت تخصصات الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

- فني إنشاءات مدنية رابع «ب» تعيين.

- فني تشغيل رابع «ب» تعيين.

- فني ميكانيكا رابع «ب» تعيين.

- فني كهرباء رابع «ب» تعيين.

- مهندس إنشاءات مدنية ثالث «ج» تعيين.

- مهندس ميكانيكا ثالث «ج» تعيين.

- مهندس كهرباء ثالث «ج» تعيين.

- مهندس بناء سفن ثالث «ج» تعيين.

وظائف قيادية بمحافظة الوادي الجديد

يستمر التقدم لها حتى 18-7-2023، وجاءت التخصصات المطلوبة على النحو التالي:

- مدير عام الإدارة العامة لشئون البيئة.

- مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بمركز الخارجة.

- مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.

- مدير عام الإدارة العامة للانتاج والشئون الاقتصادية.

وظائف مدير عام بوزارة المالية

يستمر التقدم لها حتى يوم 25-7-2023، وجاءت التخصصات المطلوبة على النحو التالي:

- مدير عام الإدراة العامة للدراسات والتحليل الفني والمالي.

- مدير عام الإدارة العامة لشؤون اللجان الوزارية.

- مدير عام الإدارة العامة لشؤون الجهات التابعة.

- مدير عام الإدارة العامة لشؤون المصالح الإيرادية.

وظائف بالهيئة العامة للمركز الثقافي القومي «الأوبرا»

ويستمر التقدم لها حتى يوم 12-7-2023، والوظائف المتاحة بالمستوي الوظيفي مدير عام، وجاءت على النحو التالي:

- مدير عام الإدارة العامة لخشبة المسرح.

- مدير عام الإدارة العامة لإكسسوار الفنانين.

- مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني للموسيقى والباليه والأوبرا.

- مدير عام الإدارة العامة للمخازن.

- مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس الهيئة.

- مدير عام الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفكري.