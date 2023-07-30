«متحف كفر الشيخ»: تدريب الطلاب على العرض المتحفي باستخدام التكنولوجيا

قال محمد بلتاجي، مسؤول قسم التدريب بمتحف آثار كفر الشيخ، إنه جرى تدريب العشرات من الطلاب بكليات الآثار، على استخدام التكنولوجيا الحديثة في فنون العرض المتحفي المبهر، التي تساعد على إخراج تلك العروض بشكل ممتاز يظهر الكثير من جوانب الجمال لحضارتنا الفرعونية العريقة على مر العصور والأزمان، وطرق اكتساب وتنفيذ هذا الأمر من خلالهم.

استمرار البرنامج الصيفي لتدريب طلاب كليات الآثار

وأضاف محمد بلتاجي، أننا مستمرون داخل متحف آثار كفر الشيخ، ضمن أعمال البرنامج الصيفي لتدريب وتأهيل المئات من الطلاب بكليات الآثار طبقا لمخرجات سوق العمل واكتسابهم العديد من الخبرات التي تساعدهم عقب ذلك علي العمل بشكل متميز، وتعطيهم الكثير من الثقة بالنفس.