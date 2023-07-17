متحف كفر الشيخ يعرض 18 قطعة أثرية من أهم الزخارف الإسلامية

شهد متحف آثار مدينة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، إقبالاً كبيراً من قبل جمهور الزائرين للمعرض المؤقت بعنوان «روائع الزخارف الإسلامية» الذي يضم 18 قطعة أثرية تعود للعصر الإسلامي أبرزها سلطانية من الخزف صناعة إيرانية، وشمعدان من الزجاج البوهيمي باللون الأخضر، تُظهر روعة الفن الإسلامي، وجمال زخارفه الفنية المستوحاة من الدين، والتقاليد المتوارثة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وأشراف الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ.

وفود وزيارات متعددة لمتحف آثار كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن متحف آثار كفر الشيخ استقبل زيارة من مركز أهل القرآن بكفر طرنة، من محافظة الغربية، حيث تضمنت الزيارة جولة إرشادية لقاعات العرض بالمتحف، للتعرف على أهم القطع الأثرية الموجودة، كما أبدى الطلاب سعادتهم بالتقاط الصور التذكارية بالمتحف، كما شهد المتحف فعاليات التدريب الصيفي لعام 2023م، بمتحف آثار كفر الشيخ، وذلك لطلاب كليات الآثار المقام هذا العام.

ندوة لقسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة

بينما تناولت أميرة عون، مسؤول قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة، بمتحف آثار كفر الشيخ، خلال ندوة حضرها العشرات من مختلف الأعمار، داخل متحف آثار كفر الشيخ، عن أهمية اليوم وتأثير الزيادة السكانية على المجتمع والاقتصاد مع عقد مقارنة بمصر القديمة وإلقاء الضوء على الحياة الاجتماعية في مصر القديمة، ودور التوعية لكل مؤسسات الدولة ومنها المتاحف، كمؤسسات توعوية وثقافية، كما تناولت المحاضرة أيضا دور ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع باعتبارهم جزءً لا يتجزأ من المجتمع المصري.