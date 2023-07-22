متحف كفر الشيخ يعرض قطعة أثرية جديدة «جزء من كارتوناج مذهب لشاب»

أعلن متحف كفر الشيخ عرض قطعة أثرية جديدة عبارة عن «جزء من كارتوناج مذهب لشاب»، وذلك بإشراف الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير المتحف.

عرض قطعة أثرية جديدة بمتحف كفر الشيخ

ووفقاً لبيان صادر عن المتحف، فإنّ القطعة تظهر هذا الجزء المتبقي من كارتوناج، قناعاً جصياً مذهباً لشاب مع جزء من الصدر، والكارتوناج نوع من المواد المستخدمة في غلاف التوابيت والمومياوات والأقنعة الجنائزية المصرية القديمة من الفترة الانتقالية الأولى إلى العصر الروماني، وكانت مصنوعة من طبقات من الكتان أو ورق البردي مغطى بالجص.

ويٌصور الرأس مذهب والشعر والحواجب وحدود الأعين منفذة باللون الأسود الأعين مطعمة، ويُوجد على الصدر عناصر زخرفية فنية مصرية لمعبودات مصرية، ويرجع الكارتوناج للعصر الروماني وتم العثور عليه في منطقة تونا الجبل بمحافظة المنيا.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

وافتتح متحف كفر الشيخ عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، إضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور.

وتسجل أسعار تذاكر دخول المتحف 20 جنيهاً للمصريين، و10 جنيهات للطالب المصري، بينما بلّغت أسعار تذاكر دخول المتحف للزائر الأجنبي 120 جنيها، و60 جنيها للطالب الأجنبي.