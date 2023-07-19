متحف كفر الشيخ يحتفل برأس السنة الهجرية بورشة تلوين للأطفال

نظم القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ ورشة تلوين لمجموعة من أطفال حضانة طيور الجنة بمحلة القصب، على هامش الاحتفال برأس السنة الهجرية 1445، بإشراف الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير المتحف.

المشاركة في الاحتفال برأس السنة الهجرية 1445

كما عبّر الأطفال عن سعادتهم بالمشاركة في الاحتفال برأس السنة الهجرية 1445، من خلال ورشة التلوين التي نظمها لهم متحف كفر الشيخ.

رأس السنة الهجرية

ورأس السنة الهجرية هو اليوم الموافق لليوم الأول من شهر المحرم، وهو بداية التقويم الإسلامي، وتعتبر رأس السنة الهجرية إجازة رسمية في عدد من البلدان الإسلامية.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

واُفتتح متحف كفر الشيخ عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، إضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور.

سعر تذكرة دخول المتحف

وتسجل أسعار تذاكر دخول المتحف 20 جنيهاً للمصريين، و10 جنيهات للطالب المصري، بينما بلّغت أسعار تذاكر دخول المتحف للزائر الأجنبي 120 جنيها، و60 جنيها للطالب الأجنبي.