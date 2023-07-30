انطلاق الموسم الثالث لمسرحية «يا شيخ سلامة» على مسرح البالون

أعلن الفنان مراد فكري، عن انطلاق الموسم الثالث من العرض المسرحي «يا شيخ سلامة» على خشبة مسرح البالون بالعجوزة، اعتبارًا من اليوم الأحد، وذلك بعد النجاح الذي حققه العرض على مدار الموسمين الماضيين.

وقال مراد فكري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «بقاعة صلاح جاهين، بمسرح البالون بالعجوزة، المسرحية الاستعراضية الغنائية الكوميدية (يا شيخ سلامة) بعد نجاح ساحق نعود إليكم في الموسم التالت من أجل أساعدكم جمهورنا المحترم الراقي».

أبطال مسرحية «يا شيخ سلامة»

مسرحية «يا شيخ سلامة» من بطولة علي الهلباوي، ومراد فكري، ونهلة خليل، وسلمى عادل، وأحمد شومان، وسيد عبد الرحمن، ويوسف عبيد، ومحمد عمر، وأحمد مصطفى، وزهرة إبراهيم، وسحر عبد الله، وصابر عبد الله، وريهام درويش، ومحمد أبو عيسى، ومحمود بيومي، وإبراهيم غنام، وشيماء الهلالي، وحبيبة رشاد، ومحمد السبكي، والعمل من تأليف وأشعار يسري حسان، إخراج محمد الدسوقي.