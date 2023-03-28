علي الهلباوي يحيي أولى ليالي «هل هلالك 7».. الخميس المقبل

تنطلق فعاليات النسخة السابعة لبرنامج «هل هلالك 7» الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، في الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس 30 مارس الموافق 8 رمضان، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

ويحيي الفنان علي الهلباوي وفرقته، الليلة الأولى لبرنامج «هل هلالك 7» بنسخته السابعة، حيث يشدو بباقة متنوعة من الأغاني الدينية والموشحات.

برنامج هل هلالك في رمضان

كما يتضمن برنامج هل هلالك بداية من اليوم الأول وحتى نهايته، مشاركة من البيت الفنى للمسرح، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت «الليلة الكبيرة»، بالإضافة إلى ورش فنية بركن الطفل تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك في إطار اهتمام القطاع بالطفل وتنمية قدراته.

وانطلاقا من أن الثقافة والفن أحد أذرع القوى الناعمة، يقدم برنامج «هل هلالك 7» في الفترة من 8 رمضان حتى 22 رمضان، مجانا للجمهور كخدمة فنية وثقافية لأكبر عدد ممكن من الجمهور، بهدف الارتقاء بالذوق العام.