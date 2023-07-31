قبل انتهاء التنسيق.. 10 معلومات عن مدرسة سي إف سي الدولية في قنا

تعتبر مدرسة سي إف سي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية التي سوف يتم فيها الدراسة في مدينة نجع حمادي بالعام الدراسي الجديد 2024، هي المدرسة الأولى من نوعها على أرض محافظة قنا التي تتخصص في العلوم التطبيقية، والغرض من إنشائها هو إعداد خريج للعمل في مجمع صناعات الأسمدة في المنطقة الحرة الصناعية في صحراء نجع حمادي، والتي ينتهي فيها التنسيق خلال الأسبوع الجاري.

أهم معلومات عن مدرسة سي إف سي الدولية في نجع حمادي

تستعرض «الوطن» أهم 10 معلومات عن مدرسة سى إف سي في نجع حمادي شمال محافظة قنا وهي كالآتي:

- تم إنشاء مدرسة سي إف سي في نجع حمادي من قبل شركة سي إف سي للأعلاف والكيماويات الإماراتية، التي تقيم مجمع صناعي على مساحة إجمالية قدرها 368 ألفا و209م2 بهدف تصنيع الأعلاف والكيماويات والمغذيات النباتية، باستثمارات تقدر بنحو 400 مليون دولار.

- مدرسة سي إف سي أحد أنواع المدارس الفنية الجديدة بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص.

- مدرسة سي إف سي تعتمد على مرتكزات أساسية لتطبق المعايير الدولية ومناهج دراسية قائمة على الجدارات.

- نظام التقييم يشمل الطالب والمعلم لإعداد كادر فني مؤهل لسوق العمل مباشرة في مصر والخارج.

- لها 3 مسارات للخريجين وهي كالآتي: الالتحاق بسوق العمل مباشرة، وعلميا يمكن، الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، وباقي الجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.

- القبول في مدرسة سي إف سي من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023.

الحد الأدنى للقبول في مدرسة سي إف سي

- الحد الأدنى للقبول في مدرسة سي إف سي 220 درجة، وأن يكون حاصلا على 48 درجة في اللغة الإنجليزية.

- سن المتقدم ألا يزيد عن 18 عاما في شهر أكتوبر 2023، التقدم متاح للإناث والذكور على مستوى الجمهورية.

- شرط أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.

- في حالة القبول تتم الدراسة في نجع حمادي، شمال محافظة قنا.