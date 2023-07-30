أمين الفتوى لـ«قناة الناس»: هناك 3 علاقات تحكم المواريث

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنَّ الحكمة من «المواريث»، هي دفع الإنسان للسعي الدائم لتنمية ثروته، لأنه يعلم أنها ستنتقل بعده إلى أهله وذويه، بدلا من أن يعمل بالكاد من أجل ما يعيش به ويسد احتياجاته، ما يساهم في إعمار الأرض، مشيرا إلى وجود 3 علاقات تحكم المواريث.

فخر: 3 علاقات تحكم الميراث

أضاف «فخر»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس» تقديم الإعلامي مهند السادات، المذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ المواريث تنقسم إلى 3 علاقات تحكمها، وتندرج تحتها، أولا: القرابة، ثانيا: الزوجية، ثالثا: الولاء، وهي دائرة ضيقة وقريبة حول كل إنسان.

درجات القرابة: أصول وفروع وحواشي

وتابع أمين الفتوى: تتنوع دائرة الأقارب بين الفروع والأصول والحواشي، والفروع كل ما نزل من الإنسان من أبناء وأبناء الأبناء، أما الأصول فهم الآباء والأجداد بينما الحواشي هم الأخوة والأخوات من أشقاء وغيرهم، وإن تفرعوا بعد ذلك، مؤكدا أنه في كل جهة من هذه الجهات أصحاب فروض وعصابات وذوي أرحام «حواشي» والميراث بينهم بالترتيب.