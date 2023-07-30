وزير التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023.. والإعلان في مؤتمر صحفي غدا

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان النتيجة غدا في مؤتمر صحفي سيتم عقده بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية، والإعلان عن الأوائل في الشعبتين العلمية والأدبية، وشرائح المجاميع والتفاصيل الكاملة للنتيجة.

إعلان نتيجة الثانوية العامة غدا

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، غدا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بعد المؤتمر الصحفي مباشرة، لتكون متاحة للطلاب بالدرجات، من خلال رقم الجلوس.

وقال وزير التعليم، إن نتيجة الثانوية العامة 2023، بداية مرحلة جديدة لطلاب الصف الثالث الثانوي، قائلاً: أتمنى من الله عز وجل أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم.. وأود أن أذكركم بأن النجاح في الحياة العمليه ليس مرتبطا بالمجموع في الثانوية العامة.

وتابع وزير التعليم: «اجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل».

رسالة وزير التعليم لأولياء الأمور بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة

ووجّه وزير التعليم رسالة لأولياء الأمور بمناسبة اعتماد نتيجة الثانوية العامة قائلاً: «رسالتي لأولياء الأمور.. ثقوا في أبنائكم وفروا لهم الحب والطمأنينة وادعموا اختياراتهم أيا كانت وساهموا في تطوير قدراتهم ومهدوا لهم السبل فصناعة النجاح والتفوق لا تتوقف عند النتائج فقط ولكن بامتلاك القدرات واستدامة تطويرها على أسس سليمة من التعلم والمعرفة».

وزير التعليم يشكر جميع العاملين بالوزارة

واستطرد: «أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم وزملائي المعلمين لما بذلوه من جهد ضخم خلال عام دراسي كامل».