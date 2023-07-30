مكالمة هاتفية من وزير التعليم لأوائل الثانوية العامة 2023 خلال ساعات

قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، ينتظر طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم مكالمة هاتفية من وزير التربية والتعليم لأوائل الثانوية العامة 2023 خلال ساعات للشعبتين العلمية والأدبية، لتهنئتهم على تفوقهم الدراسي في العام الدراسي الحالي 2022/2023، وذلك بعد اعتمادها رسميًا من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

مكالمة هاتفية من وزير التعليم لأوائل الثانوية العامة 2023

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنّه خلال الساعات القليلة المقبلة سيجري الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، اتصالًا هاتفيًا بأوائل الثانوية العامة؛ لتهنئتهم على تفوقهم الدراسي، مشيرًا إلى أنّه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة، غداً، في مؤتمر صحفي.

وأوضح المصدر، لـ«الوطن»، أنّ إعلان أوائل الثانوية العامة 2023 سيكون في مؤتمر صحفي غدًا، ونسبة النجاح العامة وشرائح المجاميع، وكل تفاصيل الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2023.

أوائل الثانوية العامة 2023

ولفت المصدر، أنه تم إعداد تقرير بأسماء أوائل الثانوية العامة 2023 ، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم حسب المجاميع العالية الحاصلين عليها من جميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين والمتفوقين، وتتضمن قائمة أوائل الثانوية العامة 2023، من 35 حتى 40 طالبا، على مستوى الجمهورية من مختلف الشعب.

وأشار المصدر إلي أنّ نسبة النجاح بنتيجة الثانوية العامة هذا العام مرتفعة عن العام الماضي، وأن المجاميع متقاربة من العام الماضي، ولم يحصل الأول في الثانوية العامة هذا العام على مجموع 100%.

كان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وجّه رسالة مهمة لطلاب الصف الثالث الثانوي بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023، قائلاً: «اطمئنوا النتائج مشرفة وكل طالب حصل على حقه كاملاً وأن التصحيح لم يكن به أي مشكلة».