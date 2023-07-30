كاتب صحفي: مصر وفرت للفصائل الفلسطينية كل عوامل إنجاح «اجتماع العلمين»

أكد الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، مدير تحرير الأهرام، أن مصر وفرت للفصائل الفلسطينية كل عوامل إنجاح «اجتماع العلمين»، مشيرا إلى أن الاجتماع يهدف لإعادة إحياء الحوار الفلسطيني، والتأكيد على أن الفلسطينيين عادوا للحوار، بعد توقف لسنوات طويلة.

وقال أبو الهول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة «سي بي سي»، إن العام الماضي شهد الحوار «الفلسطيني- الفلسطيني» في الجزائر، ولكن لم يحدث شيء.

اجتماع بين السيسي وعباس

وذكر أن الدولة المصرية على أعلى مستوياتها، وقفت مع الشعب الفلسطيني وقياداته للاستماع والوصول للاتفاق، وغدًا سيكون هناك لقاء بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وأشار إلى أن هناك أهداف عدة، أهمها الاتفاق على تفعيل إحدى اتفاقيات المصالحة السابقة، لأنه ليس من المنطقي بعد حوارات استمرت لأكثر من 15 سنة، العودة إلى الصفر، وتناول النقاط الخلافية.