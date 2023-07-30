كايد الغول: الاتفاق على تشكيل لجنة لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ووحدته

قال كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إنه جرى تشكيل لجنة من جميع الأطراف للبحث في كل الملفات، لافتًا إلى أن اللجنة ستجتمع في القاهرة وتضع جدول أعمالها في مختلف الملفات التي تحتاج إلى مواقف مشتركة بتواريخ وآليات ملزمة للجميع.

محطة مطلوبة وضرورية

وأضاف «الغول» خلال لقاء مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاجتماعات بين الفصائل الفلسطينية شكلت محطة مطلوبة وضرورة في هذه الفترة في ظل التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني بحكم سياسات الحكومة الإسرائيلية القائمة على الضم ونفي حقوق الشعب الفلسطيني واستخدام القتل والتهجير سبيلا لذلك.

أجواء إيجابية

وتابع عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن الأجواء التي سادت في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية كانت حريصة على تأكيد الوحدة وإنهاء الانقسام بالساحة الفلسطينية، وجرى اتفاق على تشكيل لجنة من جميع الأطراف للبحث في مختلف الملفات بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني ووحدته على طريق الحفاظ على القضية الوطنية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.