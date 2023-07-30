من هو «العاصب» في أحكام المواريث؟.. أمين الفتوى يجيب عبر «قناة الناس»

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ العاصب هو الوارث الذي يرث الباقي بعد أصحاب الفروض ضارباً وهو ليس له نصيب مقدر وحكمه إما أن يحوز جميع التركة أو يأخذ الباقي بعد نصيب صاحب الفرض أو لا يبقى له شيء، والثلاث صور مجتمعة فيه.

«فخر»: العاصب في أحكام المواريث يتفاوت إرثه وحكمه لهذا السبب

وأضاف «فخر»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس» تقديم الإعلامي مهند السادات، والذي يُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ العاصب في أحكام المواريث يتفاوت إرثه وحكمه من حالة لأخرى بسبب أنه ليس له نصيب مقدر من عند الله سبحانه وتعالى.

العاصب منتظر لأصحاب التركة

وتابع أمين الفتوى، «العاصب دوماً مُنتظر.. فإذا كان أصحاب التركة كثروا واستوعبوا جميع التركة لا نصيب له أما إذا كان أصحاب الفروض لا تستغرق أنصبتهم جميع التركة ففي هذه الحالة يأخذ الباقي قليل أو كثير ويُسمى الباقي تعصيب أما إذا لم يجد من أهل الفروض تماما حاز جميع التركة».

وأوضح «فخر» بمثال على حكم ميراث العاصب المتفاوت من حالة لأخرى، قائلاً «توفيت عن أخت شقيقة وأخ لأب فالشقيقة لها النصف فرضا والأخ لأب له الباقي تعصيبا ولا نقول له النصف لأنه قد يزاحمه وارث آخر في حالات أخرى فلا يبقى له نصف مثل أن يتوفى عن زوجة وأخت شقيقة وأخ لأب.. والعاصب لا يتغير حالة من كونه وارث للباقي الذي قد يختلف مقداره بحسب اختلاف الورثة».