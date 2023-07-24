نقاش يشغل النيران في سيارة نجل عمه لخلافات على الميراث بسوهاج

شهدت ناحية الصوامعة شرق، دائرة مركز أخميم، شرق محافظة سوهاج، اندلاع النيران في سيارة، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، إثر إشعال نجل عم صاحبها النيران بها، بسبب خلافات على الميراث.

احتراق سيارة بالكامل

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم،يفيد باحتراق سيارة بالكامل.

الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق

بعد الانتقال والفحص، تبين أن الحريق نشب في السيارة رقم محدد «ملاكي»، ملك المدعو «أحمد. ي. ا ع»، البالغ من العمر 32 عامًا، تاجر خضروات، يقيم في الناحية نفسها، أثناء توقفها أمام منزله، وجرى الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده، ولم يتم تسجيل أي إصابات.

وأفاد مالك السيارة، بأن الحريق نجم عن خلافات على الميراث، واتهم نجل عمه المدعو «عماد. ح. ا. ع»، البالغ من العمر 26 عامًا، نقاش يقيم في نفس الناحية، بإشعال النيران في السيارة، مضيفا أن السيارة احترقت بالكامل.

وتم القبض على المتهم ومواجهته بالادعاءات، واعترف بارتكاب الواقعة للسبب ذاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.