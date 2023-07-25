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«الداخلية»: ضبط المتهم بضرب سيدة وطفلة بسبب الميراث في الشرقية

كتب:

محمد بركات
01:13 ص | الثلاثاء 25 يوليو 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يتضمن تعدي شخص بالضرب  على سيدة وطفلة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ «14» الجاري، تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية، من «إحدى السيدات» بتعدي شقيقها عليها، وابنة شقيقها «سن 14»، بالسب والشتم والضرب، بسبب خلافات حول الميراث.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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بقلم محمد بركات