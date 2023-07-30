يسرا تنعى نجل حسن يوسف وشمس البارودي: «ربنا يجعله من الشهداء»

حرصت الفنانة يسرا عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر على نعي نجل الفنان حسن يوسف وشمس البارودي، الذي توفي غرقا في الساحل الشمالي، وفقا لبيان نقابة المهن التمثيلية.

وكتبت يسرا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء للفنان القدير ⁧‫حسن يوسف‬⁩ والسيدة⁧‫ شمس البارودي‬⁩ في مصابهم الأليم، ربنا يتغمده برحمته ويجعله في مكانة الشهداء.. ربنا يصبركم».

إنا لله وإنا إليه راجعون خالص العزاء للفنان القدير #حسن_يوسف و حرمه السيدة #شمس_البارودي في مصابهم الأليم، ربنا يتغمده برحمته و يجعله في مكانة الشهداء.. ربنا يصبركم.. — Youssra (@Youssra) July 30, 2023

نجوم الفن ينعون نجل حسن يوسف

وحرص عدد من نجوم الفن على نعي نجل الفنان حسن يوسف عبر حساباتهم على السوشيال ميديا وأبرزهم زينة، التي كتبت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «البقاء والدوام لله ربنا يصبر قلوبكم يا رب ويتغمد الفقيد برحمته ويجعل عبدالله شفيع لوالديه يا رب يبرد قلب أمه وأبوه واخواته ويلهمهم الصبر والسلوان.. تعازينا الحارة للفنان الكبير حسن يوسف والأم العظيمة شمس البارودي ربنا يصبرك يا عمر الله يرحمه ويعفوا عنه ويصبر قلوبكم يا رب قلبي معاك يا عمر».