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يسرا تنعى نجل حسن يوسف وشمس البارودي: «ربنا يجعله من الشهداء»

كتب:

ياسمين محمود
10:33 م | الأحد 30 يوليو 2023
حسن يوسف

حسن يوسف

حرصت الفنانة يسرا عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر على نعي نجل الفنان حسن يوسف وشمس البارودي، الذي توفي غرقا في الساحل الشمالي، وفقا لبيان نقابة المهن التمثيلية.

وكتبت يسرا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء للفنان القدير ⁧‫حسن يوسف‬⁩ والسيدة⁧‫ شمس البارودي‬⁩ في مصابهم الأليم، ربنا يتغمده برحمته ويجعله في مكانة الشهداء.. ربنا يصبركم».

نجوم الفن ينعون نجل حسن يوسف

وحرص عدد من نجوم الفن على نعي نجل الفنان حسن يوسف عبر حساباتهم على السوشيال ميديا وأبرزهم زينة، التي كتبت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «البقاء والدوام لله ربنا يصبر قلوبكم يا رب ويتغمد الفقيد برحمته ويجعل عبدالله شفيع لوالديه يا رب يبرد قلب أمه وأبوه واخواته ويلهمهم الصبر والسلوان.. تعازينا الحارة للفنان الكبير حسن يوسف والأم العظيمة شمس البارودي ربنا يصبرك يا عمر الله يرحمه ويعفوا عنه ويصبر قلوبكم يا رب قلبي معاك يا عمر».

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