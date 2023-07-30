زينة تنعى نجل حسن يوسف وشمس البارودي: ربنا يتغمده برحمته

نعت الفنانة زينة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عبدالله نجل الفنان حسن يوسف وشمس البارودي، الذي رحل عن عالمنا أمس في الساحل الشمالي.

ونشرت زينة، صورة تجمع حسن يوسف وشمس البارودي وعلقت عليها: البقاء والدوام لله ربنا يصبر قلوبكم يا رب ويتغمد الفقد برحمته ويجعل عبدالله شفيع لوالديه يا رب يبرد قلب أمه وأبوه واخواته ويلهمهم الصبر والسلوان.. تعازينا الحارة للفنان الكبير حسن يوسف والأم العظيمة شمس البارودي ربنا يصبرك يا عمر الله يرحمه ويعفوا عنه ويصبر قلوبكم يا رب قلبي معاك يا عمر.

فنانون ينعون نجل حسن يوسف

وحرص على نعي نجل حسن يوسف وشمس البارودي، عدد كبير من نجوم الفن؛ أبرزهم نادية الجندي، التي كتبت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أختي الحبيبة شمس البارودي ربنا يصبر قلبك إنتي وزوجك الفنان حسن يوسف في وفاة نجلكم الأصغر عبد الله ألف رحمة ونور عليه ربنا يرحمه يا رب ويسكنه فسيح جناته ربنا يصبر قلبكم ويجعلها آخر الأحزان ويربط على قلبك وقلب أبوه بالسكينة ولا راد لقضاء الله ربنا يحافظ على أولادكم ولا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم خالص التعازي والبقاء لله».