الانتهاء من تشريح جثمان نجل الفنان حسن يوسف وتسليمه إلى أسرته لدفنه

أمرت جهات التحقيق بدفن جثمان الشاب «عبدالله» نجل الفنان حسن يوسف، بعد الانتهاء من الصفة التشريحية التي انتدبتها النيابة العامة لمعرفة سبب وفاته على أحد الشواطئ في الساحل الشمالي، وجرى انتشال جثته عندما عثر أفراد أمن القرية التي يقطن بها، على جثمانه ملقى بجانب الشاطئ، وسيتم تشييع جثمانه خلال ساعات بمقابر عائلته بمنطقة السادس من أكتوبر.

أقوال أسرة المتوفى

وكانت جهات التحقيق انتقلت إلى مكان الواقعة للمعاينة والمناظرة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة وسماع أقوال أسرة المتوفى بأحد شواطئ قرى الساحل الشمالي، لكشف ملابسات الواقعة والذين أكدوا أنهم أبلغوا بالواقعة من خلال أفراد الأمن بالقرية الذين شاهدوا جثمانه، وتبين أنه يرتدي كامل ملابسه ومتعلقاته الشخصية، وأنهم لم يعلموا أي شيء عنه، وأضافوا أن المتوفى طلب من والدته السير بمفرده ونزوله البحر للاستحمام.

إعلان خبر وفاة عبدالله حسن يوسف

يذكر أن محمد يوسف شقيق الفنان حسن يوسف كان قد كتب منشورًا على صفحته عقب الواقعة وكتب: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون، توفي عبدالله حسن يوسف، أصغر أبناء شقيقي الأكبر، تغمده الله بواسع رحمته، نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة».