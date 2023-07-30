نهال عنبر تكشف عن آخر تطورات جنازة نجل حسن يوسف وشمس البارودي

كشفت الفنانة نهال عنبر، عن آخر تطورات وفاة عبد الله حسن يوسف، الذي توفي في الساعات الأولى من اليوم الأحد، مؤكدة أنه حتى الآن لم تحدد الأسرة مكان خروج الجنازة.

وقالت نهال عنبر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، إن «الأمر صعب للغاية، فأنا عندما تلقيت الخبر ذهبت فورا للمستشفى، وكنت بعيدة عنها، وعندما وصلت كانت شمس البارودي غادرت المستشفى، وأبلغوني أن حالتها كانت صعبة، والإجراءات انتهت اليوم، والجنازة في القاهرة غدا، والسيارة سوف تتحرك في تمام الساعة الثامنة صباحا، والدكتور أشرف زكي متواجد معهم الآن في المستشفى».

موعد ومكان الجنازة

وعن موعد ومكان الجنازة قالت نهال عنبر: «لم نحدد حتى الآن أي مسجد، لكنه سيكون في إطار مدينة أكتوبر وسيتم تحديده بعد ساعات».