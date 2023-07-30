طبيب لـ«قناة الناس»: رغم التطور التكنولوجي لا توجد عملية لنقل مخ إنسان

قال الدكتور محمد فتحي، أستاذ المخ والأعصاب، إنه حتى الآن رغم التطور التكنولوجي الرهيب، فلا يوجد عملية ناجحة لنقل مخ، لافتا إلى أن صنع الله لا يستطيع أحد الوصول إليه أو إلى مثيل له، فهو الذي أتقن كل شيء صنعه.

فتحي: لا يوجد حتى الآن عملية صنع مخ بديل

وأضاف «فتحي» خلال استضافته بإحدى حلقات برنامج «مع الناس»، المُذاع على شاشة «قناة الناس» اليوم الأحد، «لا يوجد حتى الآن عملية واحدة لـ صنع مخ بديل.. رغم التطور التكنولوجي الذي وصل العلم الحديث إليه».

كفاءة المخ البشري مقارنة بالإنسان الآلي

وتابع أستاذ المخ والأعصاب، «نجحنا في صناعة إنسان آلي بحسابات وعمليات معقدة، إلا أن هذا لا يصل إلى كفاءة المخ أو العقل البشري، مهما كان التطور، لكن لا أحد يستطيع خلق عضو به 10 مليارات خلية حية وعصبية كل منها متصلة بكل عضو في جسم الإنسان.. فسبحان الله الذي أبدع وأحسن خلق كل شيء».