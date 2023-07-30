طرق علاج حروق الشمس في المنزل.. يتعرض لها المصطافون والعمال

يتعرض الكثيرون في فصل الصيف لحروق الشمس وخاصة ممن تتطلب أعمالهم الووقف في الشمس كثيرا مثل عمال البناء وعمال النظافة وغيرهم، بالإضافة إلى الموظفين الذين تكون توقيتات خروجهم من العمل في الظهيرة مع امتداد أشعة الشمس، كما يتعرض لها المصطافون على الشواطئ.

في إطار سلسة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» طرقا لعلاج حروق الشمس في المنزل وكيفية الوقاية منها بحسب وزارة «الصحة».

طرق علاج حروق الشمس

إذاكانت بمساحة صغيرة ومن الدرجة الأولي يمكن علاجها في المنزل باتباع الخطوات التالية:

- حمام بارد

- استخدام جل الصبار لتقليل الإلتهابات.

- استخدم مسكن في أول يوم فقط من التعرض للشمس بعد الرجوع إلى الطبيب.

- من الضروري الابتعاد عن الشمس تماما حتي يلتئم الجلد من الحروق.

نصائح استخدام واقي الشمس

ونصحت وزارة الصحة باستخدام واقي الشمس في فصلي الشتاء والصيف، لأن الأشعة فوق البنفسجية متواجدة بالفصلين.

طرق تجنب ضربات الشمس

ويمكن تجنب ضربات الشمس باتباع الخطوات التالية:

- الإكثار من شرب الماء أو السوائل.

- تجنب التواجد في أماكن سيئة التهوية.

- تجنب المشي في الشمس لمسافات طويلة.

- ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة بالألوان الفاتحة.

- يجب على المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة عدم التعرض للشمس فأكثر تعرضاً لإصابة بضربات الشمس.

- الإقلال من الشاي والقهوة لدورهما في إدرار البول، مما يتسبب في فقد الأملاح الهامة للجسم، والذي يؤدي إلى الدوار والجفاف.

- استعمال المظلة الشمسية أو القبعات الواقية لمنع التعرض المباشر للشمس.

إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة بسبب مرض معين، يجب تجنب التعرض للشمس.

- يجب حماية الأطفال من اللعب في فترات تعامد الشمس لأنهم أقل مقاومة من البالغين.

- عند الشعور بالتعب، الراحة في الظل بمكان جيد التهوية، أو تعريض الجسم للمراوح أو المكيفات.