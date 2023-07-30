نشأت الديهي: نسبة المكون المحلي في الصناعات الروسية تصل لـ100%

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الصناعة فرصة لتحقيق تنمية حقيقية في مصر، في ظل وجود رغبة صادقة من روسيا لنقل التكنولوجيا لمصر، في ظل تواجد المنطقة الروسية داخل إقليم قناة السويس.

ضرورة تطوير الصناعة في مصر

وتابع «الديهي»، خلال جولة ميدانية في أحد المصانع الروسية، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد أن هناك الكثير من الصناعات الروسية المتطورة مثل وحدات التحكم والضفائر الالكترونية، وأشباه المواصلات، مشيرًا إلى ضرورة تطوير الصناعة في مصر، ليس من أجل توفير احتياجات الشعب المصري فقط ، ولكن من أجل التصدير للخارج.

وأضاف أن الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة كورونا أدت لوجود توجه عالمي للاعتماد على النفس في الكثير من الصناعات، ومصر يجب أن تسير على هذا النهج. لافتا إلى ضرورة الوصول إلى قدر كبير من المدخلات والصناعات المغذية للصناعات المتطورة، وتدريب الأيدي العاملة، مشيرًا إلى أن نسبة المكون المحلي في الصناعات الروسية تصل لـ100%، وإذا وصلت القاهرة لهذا الأمر ، فهذا سيفرق كثيرًا.