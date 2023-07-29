نشأت الديهي يسلط الضوء على ظاهرة «الليالي البيضاء» في بطرسبورج بروسيا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الليالي البيضاء في سان بطرسبرج، تبدأ من شهر يونيو حتى شهر يوليو، والسماء في هذه المدة لا تظلم أبدًا، معقبًا: «الشمس لا تغيب، والسماء تكون مضيئة، بتقدر تشوف النجوم في نصف الليل».

احتفالات وكرنفالات

وتابع «الديهي»، خلال جولة ميدانية بمدينة سان بطرسبرج، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن الليالي البيضاء تقريبًا 80 يومًا، لا تجد ظلمة فيها في كل الأوقات، وتشهد احتفالات وكرنفالات احتفالا بهذه الظاهرة، معقبًا: «من هنا جت فكرة يا ليلة بيضاء، لأن كل حاجة بتكون ظاهرة بوضوح».

مدينة سان بطرسبرج

وتابع الديهي، بأنه خلال زيارته مدينة سان بطرسبرج، لم تغب الشمس على الإطلاق، معقبًا: «السماء لا تظلم إطلاقًا، وهذه المدة تشهد زيارات كبيرة من السياح للاستمتاع بهذه الظاهرة».