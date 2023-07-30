صحفي متخصص في التعليم: إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 12 ظهر الغد

قال محمود عبدالرحمن، الصحفي المتخصص في شؤون التعليم، إن وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي اعتمد منذ دقائق نتيجة الثانوية العامة، وسيعقد غدا في الساعة 12 ظهرا مؤتمر صحفي في مبنى وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية الجديدة للإعلان عن أسماء الأوائل وكل تفاصيل النتيجة.

موعد إتاحة نتيجة الثانوية العامة

وأضاف «عبدالرحمن»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه بعد ساعتين من المؤتمر الصحفي ستتاح نتيجة طلاب الثانوية العامة على المواقع الإلكترونية التي حصلت على نشرها حصريا، ثم بعدها بـ 6 ساعات ستتاح على موقع الوزارة.

وأشار إلى أن هناك جزءا من أوائل الثانوية العامة جرى التواصل معهم مساء اليوم والجزء الآخر صباح الغد، وسيتم الإعلان عن أسمائهم جميعها في المؤتمر الصحفي غدا.

عدد أوائل الثانوية العامة

ولفت إلى أن عدد أوائل الثانوية العامة حتى الآن ما بين 35 إلى 40 طالبا، والمدارس الحكومية سواء العادية أو التجريبية سيطرت على الأوائل، وهذه معلومة مؤكدة.