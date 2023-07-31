11 محافظة خارج قائمة أوائل الثانوية العامة 2023.. منها الفيوم وقنا

على غير المعتاد خرجت 11 محافظة من قائمة الأوائل، وذلك اعتماد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023، وكانت نسبة النجاح لهذا العام 78.8%.

وجاءت المحافظات التي لم يحرز أي طالب منها أي مراكز أولى بالثانوية العامة، كالتالي: «البحر الأحمر، الأقصر، جنوب سيناء، شمال سيناء، سوهاج، السويس، الفيوم، قنا، كفر الشيخ، مطروح، الوادي الجديد».

نتيجة الثانوية العامة

واكتسحت محافظة القاهرة نتيجة أوائل الثانوية العامة، حيث كان لها النصيب الأكبر بـ9 طلاب في مراكز مختلفة، في الشعبتين العلمية والأدبية.

وجاءت نتيجة الشعبة الأدبية، مناصفة بين الذكور والإناث، إذ احتل الذكور 5 مراكز من الترتيب ومثلها للإناث، وجاءت كالتالي:

أوائل الشعبة الأدبية:

- سيف علاء الدين محمد صدقي إبراهيم - من محافظة القاهرة.

- عائشة هاني محمد فتحي عبد الحميد أبو عاصي من محافظة القاهرة.

- عز الدين أحمد العوضي رزق - من محافظة القاهرة.

- عمرو خالد ناصر عفيفي- من محافظة القاهرة.

- فايزة علي محمد محمود- من محافظة الجيزة.

- فرح محمد قدري إبراهيم حسن- من محافظة الإسكندرية.

- محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب- من محافظة الجيزة.

- معاذ عبدالرحيم أحمد يونس- من محافظة الجيزة.

- ندا عمر السيد محمد- من محافظة الجيزة

- نسمة محمد سليمان جسار- من محافظة الغربية.

وهنأ الدكتور رضا حجازي، أوائل الثانوية العامة، خلال اتصال هاتفي بهم، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق في دراستهم الجامعية.

إعلان النتيجة

وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة اليوم الإثنين، الموافق 31 يوليو، خلال المؤتمر الصحفي بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.