أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، أسماء أوائل الثانوية العامة 2023، وخرج من الدقهلية اثنين من الأوائل شعبة علمي علوم على مستوى الجمهورية.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 في محافظة الدقهلية

وهنأ وزير التربية والتعليم أوائل الثانوية العامة في محافظة الدقهلية من خلال الاتصال بهم وهم الطالبة أميمة محمود أحمد عبد الله صالح، وحصدت المركز الأول على جمهورية شعبة علمي علوم، مقيمة بالدقهلية، والطالب محمد محمد التميمي محمد جوهر، الذي حصد المركز السابع جمهورية شعبة علمي علوم، مقيم بمحافظة الدقهلية، معربا عن سعادته لتفوقهم وحصولهم على المراكز الأولى.

تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2023

وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2023 في مؤتمر صحفي غدا الإثنين بتاريخ 31 شهر يوليو الجاري، وسيكون بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تمام الساعة 12 ظهرا في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.