15 محافظة تحتل قائمة أوائل الثانوية العامة.. و11 خارج السباق منها سوهاج| عاجل

ضمت قائمة أوائل الثانوية العامة لهذا العام للقسم الأدبي والقسم العلمي شعبة الرياضة وشعبة العلوم 10 طلاب بكل قسم وشعبة، بالإضافة لأوائل الثانوية العامة مكفوفين ودمج، من 15 محافظة هي القاهرة وأسيوط والبحيرة والمنيا والجيزة وإسكندرية والغربية والدقهلية ودمياط وبني سويف والمنوفية وبورسعيد والشرقية والإسماعيلية والقليوبية.

وقد حصدت محافظة القاهرة نصيب الأسد من أوائل الثانوية العامة بـ9 طلاب، يليها محافظة الجيزة بـ4 طلاب ثم يوزع الطلاب مابين طالبين لطالب بمختلف المحافظات الـ15.

11 محافظة خارج سباق أوائل الثانوية العامة

بينما خرجت 11 محافظة عن سباق أوائل الثانوية العامة لهذا العام هي محافظات سوهاج وقنا والأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال سيناء ومطروح والسويس والوادى الجديد والفيوم وكفر الشيخ.

أوائل الثانوية العامة

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة الثانوية العامة الدور الاول للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح 78.8%، وأعلن أسماء الأوائل بالمحافظات للشعبة الأدبية والعلمية رياضة وعلوم، وقدم التهنئة لأوائل الثانوية العامة.

رابط نتيجة الثانوية العامة

ويمكن لطلاب الثانوية العامة من المحافظات الحصول على نتيجة الثانوية العامة من هنا برقم الجلوس والاسم خلال الساعات القليلة القادمة.