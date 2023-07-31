أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 في محافظة البحيرة علمي وأدبي| عاجل

أعلنت وزارة التربية والتعليم قبل قليل في بيان، أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 في محافظة البحيرة علمي وأدبي، إذ حصد طالبان مراكز ضمن الـ 10 الأوائل على مستوى الجمهورية، إذ حققا مركزي الأول مكرر والرابع على مستوى الجمهورية، كما قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بإجراء اتصالاً هاتفياً قدمت خلاله التهنئة لأوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة والحاصلين علي مركزي الأول مكرر والرابع على مستوى الجمهورية.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 في محافظة البحيرة علمي وأدبي

وجاءت أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 في محافظة البحيرة علمي وأدبي على النحو الآتي:

- زياد عادل السعيد محمد، من مدرسة حامد عبد الرازق الثانوية المشتركة التابعة لإدارة أبو المطامير التعليمية، والحاصل على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية فى الشعبة العلمية - علوم، بمجموع 403 درجة.

- كريم ناصر عبد الفتاح محمد سلام من مدرسة بدر الثانوية بنين التابعة لإدارة التحرير التعليمية، والحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى الشعبة العلمية - رياضة بمجموع 401 درجة.

تهنئة أوائل الثانوية العامة 2023 في محافظة البحيرة

وأكدت «بلبع»، أنهم قدوة حسنة ونموذج مشرف لطلبة وطالبات محافظة البحيرة يحتذى بهما لباقي زملائهم، وحثتهم على مواصلة مسيرة النجاح والجد والاجتهاد للتفوق فى حياتهم المستقبلية.

كما أكدت نائب محافظ البحيرة، على تقديم كافة أوجة الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، مؤكدة أنه سيتم تحديد موعد لتكريمهم بديوان عام المحافظة، لتحفيزهم .