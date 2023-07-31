ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 بمحافظة الشرقية

حظت محافظة الشرقية بأن يكون لها نصيبا من أوائل الثانوية العامة 2023، إذ أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم نتيحة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023 بنسبة نحاح 78.8% على مستوى الشعبتين العلمي «رياضة وعلوم» ولشعبة الأدبي.

وتستعرض بوابة «الوطن» أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 بمحافظة الشرقية وكان قد أعلن وزير التربية والتعليم عن أسماء الأوائل في الثانوية العامة 2023 الدور الأول، وللشرقية نصيبا من أسماء الأوائل إذ حصلت الطالبة أمل سيد محمد عبد الغفار محمد على المركز الأول في شعبة علمي علوم فى الدمج التعليمي.

وجاء الأول على شعبة الرياضيات الدمج التعليمي الطالب عبدالرحمن بيومي حسين أحمد عبدالله.

أسماء أوائل الثانوية العامة بمحافظة الشرقية 2023

وهنأ وزير التربية والتعليم أوائل الثانوية العامة بمحافظات مصر كما وهنأ الأوائل في الثانوية العامة في محافظة الشرقية بالاتصال هاتفيا بهم وكان ممتنا للطالبة أمل سيد محمد عبد الغفار محمد الأولى على مستوى شعبة علمي علوم دمج، كما هنأ الطالب عبدالرحمن بيومي حسين أحمد عبد الله «دمج» الرياضيات متمنيا لهم النجاح والتوفيق.

مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

ومن جهتها سوف تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن كافة التفاصيل والإحصائيات حول نتيجة الثانوية العامة في الساعات الأولى من مساء اليوم الاثنين وذلك خلال المؤتمر الصحفي بتواجد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي في العاصمة الإداريةالجديدة حيث مقر وزارة التربية والتعليم، هذا وقد تم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 بالشرقية والمحافظات.