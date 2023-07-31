نمبر 1 في أوائل الثانوية العامة.. طالبان على «أدبي وعلمي رياضة» وفتاة «علمي علوم»

اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023، وكانت نسبة النجاح لهذا العام 78.8% وهى تتفوق على العام الماضي.

أوائل الثانوية العامة

كما هنأ الدكتور رضا حجازي أوائل الثانوية العامة خلال الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.

وتفوق الذكور في الحصول على المركز الأول في قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 بشعبة العلمي رياضة وهو الطالب إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط والشعبة الأدبية سيف علاء الدين محمد صدقي إبراهيم من محافظة القاهرة مقابل طالبة واحدة بشعبة العلمي علوم وهي أميمة محمود أحمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية.

بينما في العام الماضي احتلت المركز الأول في الشعبة الأدبية هي الطالبة زينب أكرم حسن حميدة من محافظة الفيوم، المجموع 387 درجة وكانت الأولى على شعبة العلمي علوم هي الطالبة ملك عبدالفتاح محمود، من محافظة المنوفية المجموع 402 درجة وعلى علمي رياضة الطالب عمر شريف عبدالمنعم، من محافظة الشرقية المجموع 407 درجات

نتيجة الثانوية العامة 2023

وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة غدا الاثنين، الموافق 31 يوليو، خلال المؤتمر الصحفي بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.