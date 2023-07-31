الأول مكرر على الثانوية العامة علمي علوم: «فرحة أهلي أغلى هدية»

أعرب الطالب زياد عادل السعيد محمد، الحاصل على المركز الأول مكرر في الشعبة العلمية علوم، على مستوى الجمهورية، عن فرحته عقب تلقي اتصالاً هاتفياً من وزير التربية والتعليم لتهنئة، مشيرًا إلى أنه لم يتوقع الحصول على المركز الأول.

فرحة الأول مكرر على الجمهورية في علمي علوم

وذكر الأول مكرر على الجمهورية في الثانوية العامة عملى علوم، أنه ينوي الالتحاق بكلية الطب فور إعلان تنسيق الكليات في الجامعات المصرية، كما أن مثله الأعلى الدكتور مجدي يعقوب.

وتابع خلال حديثه مع «الوطن»: فرحة أهلي بنجاحي أهم هدية ليا تعبوا معايا طول السنة ضغط وتوتر الحمد لله قدرت أفرحهم.

وأشار إلى أنه اعتمد على الكتاب المدرسي وتنظيم وقت الدراسة، كما أنه ذاكر على فترات متفاوتة خلال العام الدراسي إذ بلغ عدد ساعات مذاكرته 5 ساعات.

الأول مكرر على الجمهورية علمي علوم يشكر أسرته

وعبر الطالب زياد عن شكره لعائلته على دعمهم المستمر خلال فترة الثانوية العامة، ولتوفير الجو المناسب له للتحضير للامتحان.

كانت قد قدمت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، التهنئة لأوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة الذين حققوا مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أن هؤلاء الطلاب ط نموذج يحتذى به لدى أقرانهم، كما حثتهم على الاستمرار في الجد والاجتهاد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في المستقبل.

وأكدت بلبع أنه سيتم تكريم الطلاب الأوائل في ديوان عام المحافظة، لتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة النجاح والتفوق خلال الأيام القادمة.