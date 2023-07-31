أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 علمي علوم بعد اعتمادها رسميا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أوائل الثانوية العامة 2023 علمي علوم، كما اعتمدت نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023، من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بنسبة النجاح لهذا العام 78.8%، لافتا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي ظهر الاثنين لإعلان تفاصيل النتيجة بشكل كامل وأسماء الأوائل، موضحا أن عدد أوائل الثانوية العامة وصل إلى 30 طالبا.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 علمي علوم

وعن أوائل الثانوية العامة 2023 علمي علوم، بالنسبة لأوائل الشعبة العلمية علوم فجاء الترتيب كالتالي:

- أميمة محمود أحمد عبد الله صالح- من محافظة الدقهلية

- حسن شفيق حسن شفيق الحادق- من محافظة دمياط

- زياد عادل السعيد محمد- من محافظة البحيرة

- كريم محمود رمزي أحمد محمد خالد- من محافظة المنيا

- كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام- من محافظة البحيرة

- كيرلس نوناى يعقوب فانوس- من محافظة المنيا

- محمد محمد التميمي محمد جوهر- من محافظة الدقهلية

- محمود محمد عبد الفتاح أحمد- من محافظة أسيوط

- معاذ عاطف عبدالفتاح سلامة- من محافظة بنى سويف

- ياسمين شريف حسني عبدالقادر- من محافظة القاهرة.

إعلان أوائل الثانوية العامة 2023 علمي علوم

وتزامنا مع إعلان أوائل الثانوية العامة 2023 علمي علوم، وعلمي رياضيات وأدبي، يتيح موقع «الوطن» نتيجة الثانوية العامة 2023 ، بمنتهى السهولة وبالمجان، حيث يقوم الطالب بإدخال بياناته لتصله نتيجة الثانوية العامة فورا بعد اعتمادها مباشرة.

بمجرد دخول الطالب على موقع الوطن وإدخال رقم التليفون وبيانات الطالب «الاسم رباعي، ورقم الجلوس، واختر الشعبة، واختر محافظتك، والبريد الإلكتروني» تظهر النتيجة فورا.