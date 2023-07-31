يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 في محافظة أسيوط علمي وأدبي، بعدما اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أسماء الـ10 الأوائل بجميع الشعب العلمية والرياضيات والأدبي.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 في محافظة أسيوط علمي وأدبي

وتضمنت أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 في محافظة أسيوط علمي وأدبي علي مستوي الجمهورية بحسب بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حصول الطالب إبرام جمال حنين جاد، على المركز الأول بشعبة علمي رياضة من مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بنين بمدينة أسيوط والطالب محمود محمد عبدالفتاح أحمد علي المركز الثامن بشعبة علمي علوم.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة

واعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة الدور الاول للعام الدراسى 2022/2023، وكانت نسبة النجاح لهذا العام 78.8%.

تهنئة أوائل الثانوية العامة

كما هنأ الدكتور رضا حجازي أوائل الثانوية العامة خلال الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق في دراستهم الجامعية.