11 محافظة خلت من أوائل الثانوية العامة لهذا العام.. بينها كفر الشيخ

للعام الثاني على التوالي، خلت محافظة كفر الشيخ من أوائل الثانوية 2023، وذلك عقب إعلان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أسماء الأوائل أمس، على أن يكشف تفاصيل النتيجة كاملة ونسب النجاح في جميع الشعب «علمي رياضة، علمي علوم، أدبي»، في مؤتمر يعقده اليوم من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية خلال ساعات قليلة، ولم تكن كفر الشيخ هي من خرجت فقط من سباق الأوائل، بل هناك عدة محافظات أخرى.

11 محافظة خلت من أوائل الثانوية العامة لهذا العام

ووفقاً لما أعلنه وزير التربية والتعليم، هناك 11 محافظة خرجت عن سباق الأوائل بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وهي: «سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، مطروح، السويس، الوادي الجديد، الفيوم وكفر الشيخ».

783 ألف طالب وطالبة يترقبون نتيجة الثانوية العامة 2023

ويترقب حوالي 783 ألف طالب وطالبة، إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس، التي من المقرر أنّ تظهر عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتربية الفني خلال ساعات قليلة، إذ أعلن الدكتور رضا حجازي، اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023، بنسبة نجاح لهذا العام بلغت 78.8%، وحرص علي تهنئة أوائل الثانوية العامة، خلال اتصال هاتفي بهم، معرباً عن سعادته بتفوقهم، وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنياً لهم مواصلة التفوق والتوفيق في دراستهم الجامعية.

وتتيح بوابة الوطن، الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023، من خلال اتباع عدد من الخطوات:

ادخال اسم الطالب، رقم الجلوس، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، الشعبة.