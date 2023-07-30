أكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم، أن إعلان قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 خلال ساعات من خلال إبلاغهم مساء اليوم الأحد ودعوتهم لحضور المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 والمقرر انعقاده غدا الإثنين 30 يوليو 2023.

إعلان قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 خلال ساعات

ووفقا لتصريحات المصادر لـ«الوطن» فإن إعلان قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 خلال ساعات سيتم كالتالي:

- إبلاغهم عبر مكالمة هاتفية من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم سيتم مساء اليوم الأحد.

- دعوتهم لحضور المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 الذي يعقد غدا.

مدارس أوائل نتيجة الثانوية العامة 2023

وكشفت المصادر، أن إعلان قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 يبرز تفوق المدارس الحكومية عن المدارس الخاصة، موضحة أن الأوائل من جميع شعب علمي علوم ورياضة وأدبي، فضلا عن وجود عدد من مدارس المتفوقين والمكفوفين.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، استلام نتيجة الثانوية العامة من خلال رسالة هاتفية، عبر الخدمة التي يقدمها موقع «الوطن» بعد تسجيل بيانات الطالب والتي تشمل رقم الجلوس والاسم رباعيا واختيار الشعبة، مع تسجيل البريد الإلكتروني واسم المحافظة، لإرسال النتيجة فور ظهورها، من رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس.