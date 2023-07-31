السابع على الثانوية العامة علمي رياضة: أمنيتي منحة بالجامعة الأمريكية

قال الطالب إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط والحاصل على المركز السابع بالشعبة علمي رياضة على مستوى الجمهورية إنه علم بالخبر من زملائه وحتى الآن لا يستوعب خبر الحصول على المركز الأول.

إبرام: أشقائي بكليات القمة

وأضاف إبرام جمال في تصريحات لـ«الوطن»، أنه خلال الدراسة اجتهد كثيرا من أجل تحقيق النجاح «كل أسرتي كانت بتشجعني كون والدي طبيب وشقيقي في كلية الطب وشقيقي الآخر في مرحلة الثانوية العامة، وذاكرت كثيرا من أجل تحقيق هذا النجاح».

الالتحاق بكلية الهندسة

وأشار إبرام إلى أنه يتمنى أن يحصل على منحة بالجامعة الأمريكية أو جامعة بها تعليم عال والالتحاق بكلية الهندسة ورياضتي المفضلة كرة القدم ولعب البينج بونج وقدوتي العالم نيوتن وقرأت له الكثير، وأتمنى أكون مثله ورسالتي لكل أسرتي بالشكر على الوقوف بجانبي وقدم رسالة لطلاب الثانوية العامة القادمين بالاجتهاد من أجل تحقيق الحلم.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2023/2022، وكانت نسبة النجاح لهذا العام 78.8%.

كما هنأ الدكتور رضا حجازي أوائل الثانوية العامة خلال الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق في دراستهم الجامعية.