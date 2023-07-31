أسيوط تحصد المركز الأول علمي رياضة والثامن علمي علوم بالثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل أسماء العشر الأوائل بالشعب علمي علوم ورياضيات والأدبي والذي تصدرت محافظة أسيوط المركز الأول شعبة علمي رياضيات والمركز الثامن علمي علوم.

طلاب محافظة أسيوط

وبحسب بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطالب إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط حصد المركز الأول بالشعبة الرياضية، والطالب محمود محمد عبدالفتاح أحمد من محافظة أسيوط حصد المركز الثامن بشعبة علمي علوم.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022/2023، وكانت نسبة النجاح لهذا العام 78.8% .

كما هنأ الدكتور رضا حجازى أوائل الثانوية العامة خلال الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.

وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة غدا الاثنين الموافق 31 يوليو خلال المؤتمر الصحفى بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.