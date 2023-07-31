والدة «فرح» الثالثة على الثانوية العامة أدبي: مش هنعرف ننام من الفرحة.. ومنتظرين مؤتمر الوزير

عبرت عبير فتحي، والدة الطالبة فرح محمد قدري إبراهيم حسن، الطالبة الثالثة على مستوى الثانوية العامة 2023 من شعبة الأدبي والوحيدة في قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 من محافظة الإسكندرية، عن سعادتها بهذا الأمر، مؤكدة أنها كانت تثق في تفوق ابنتها وأن تكون من أوائل الإدارة التعليمية، إلا أن الله كافئها بأن تصبح من أوائل الجمهورية.

وأضافت والدة الطالبة فرح في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة أن ابنتها فرح بذلت جهدا كبيرا خلال عام الثانوية العامة، مشيرة إلى أن توقعاتها بأن تكون ابنتها ضمن الأوائل يرجع لوجود شقيقتها الكبرى التي تدرس في كلية الفنون الجميلة حاليا، حيث كانت من ضمن أوائل الثانوية العامة في عامها على مستوى إدارة برج العرب التعليمية.

اتصال من وكيل الوزارة يكشف الخير السار

وأشارت والدة الطالبة فرح إلى أنهم علموا بتفوق ابنتها في الثانوية العامة حين أتى اتصال هاتفي لوالد فرح من قبل الدكتور العربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، حيث قدم التهنئة، وطالبهم بالتواجد في مؤتمر وزير التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية صباحا.

أسرة الثالثة على الثانوية العامة: ليلة بدون نوم بعد المعرفة

وأكدت والدة الطالبة فرح، أن الفرحة سيطرت على المنزل بأكمله وهي بمثابة ليلة عيد فلن لن يستطيعوا النوم فيها من السعادة والتحضير للتواجد في مؤتمر أوائل الثانوية العامة 2023 الذي يعد تتويج لابنتها بعد عام من المذاكرة.