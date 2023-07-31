رغم ارتفاعها العام الجاري.. نسب النجاح في ثانوية كورونا أعلى من 2023

منذ ساعات قليلة، أعلن الدكتور رضا حجازي، عن أسماء أوائل الثانوية العامة، فضلا عن نسب النجاح في جميع المواد، التي تخطت نسب العامين الماضيين، وعلى الرغم من ارتفاعها الملحوظ عن الأعوام السابقة، إلا أن نسبة النجاح خلال جائحة كورونا تفوقت عن هذا العام.

نسبة النجاح العامة في نتيجة الثانوية 2023

النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023، بلغت 78.8%، وذلك حسب ما أوضحه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرا إلى أن عدد أوائل الثانوية العامة هذا العام وصل إلى 30 طالبا وطالبة.

دفعة جائحة كورونا تتفوق على دفعة هذا العام في نسبة النجاح

على الرغم من ارتفاعها، إلا أن النسبة العامة للنجاح في الثانوية العامة 2020 خلال جائحة كورونا، تخطت هذه النسبة، والتي كانت 81.5%، والتي تعد هي النسب الأعلى خلال السنوات الماضية، إذ أن عام 2020 كان العام الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

«دفعة كورونا» هو الاسم الذي أطلق على الثانوية العامة في عام 2020، بعد تحديهم للظروف الاستثنائية خلال العام، وهو نتيجة استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أنهم استطاعوا هزيمة الفيروس، وحققت هذه الدفعة أعلى نسبة نجاح على مدار السنوات الماضية.