نتيجة الثانوية العامة 2023.. نسبة نجاح مادة التاريخ 90.02%

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، اليوم، مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 ونسبة النجاح في عدد من المواد الدراسية التي أدى الطلاب بمختلف المحافظات الامتحانات فيها، وفقا للقواعد والجداول الدراسية المعمول بها في هذا الشأن، موضحا أن نسبة نجاح الطلاب في مادة الكيمياء بلغت 88.9%، بينما التاريخ 90.02%.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وتابع الوزير وفقا لقرير صادر عن الوزارة مساء اليوم، أن نتيجة الثانوية العامة 2023، سيتم الكشف عنها مطلع الشهر المقبل، موضحا أن نسبة نجاح مادة الفيزياء بلغت 91%، بينما جاءت نسبة نجاح الجغرافيا 91.6%، واللغة العربية أكثر من 90%؜، وبالنسبة للغة الأجنبية الثانية تجاوزت نسبة نجاح الطلاب الـ91% فأكثر.

تنسيق الجامعات بعد نتيجة الثانوية العامة 2023

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ«الوطن»، أن مراحل تنسيق الجامعات 2023 المخلتفة لجميع الشهادات ستبدأ بعد الانتهاء من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وذلك خلال فترة زمنية مدتها أسبوع من إعلان النتيجة، وذلك بفتح باب التسجيل لتنسيق المرحلة الأولى.