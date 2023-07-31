طرائف أوائل الثانوية العامة 2023.. «ماتش وشراء ملابس وفقدان للنطق»

«ألو.. أنا رضا حجازي وزير التربية والتعليم.. مبروك إنت من أوائل الثانوية العامة».. تلك العبارة التي شهدت ردود أفعال مختلفة من الطلاب الأوائل، فمنهم من سقط مغشيًا عليها، وآخر فقد النطق، وأخرى اعتقدت أنّها دعابة أو مزحة من أحد أقاربها، بينما تلقى أحدهم الخبر أثناء مشاهدة مباراة الأهلي فترك المباراة وهرع للمنزل لإبلاغ أسرته، بينما سقطت والدة أحد الطلاب مغشيًا عليها ثم فاقت ولم تتوقف عن الزغاريد.

فرحة عارمة اجتاحت منازل أوائل الثانوية العامة 2023 منذ إبلاغهم بتفوقهم في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وتدوي الزغاريد قرى الأوائل، وفُتحت الأبواب على مصراعيها فجرًا لاستقبال المهنئين.

فايزة أغمى عليها لما عرفت

«ألو.. مين؟ أنا من الأوائل!!» لم تتمالك فايزة علي محمد محمود الخامسة في نتيجة الثانوية العامة 2023 شعبة «أدبي» نفسها حينما أبلغها الوزير بتفوقها فسقطت مغشيًا عليها أرضًا حتى قامت أسرتها بإفاقتها لتخبرهم بأنّ الوزير كان يحدثها وأبلغها بأنّها ضمن أوائل الثانوية العامة خصوصًا أنّها لم تتوقع أن تكون بين الأوائل.

كيرلس كان بيشوف الماتش وجري

وبينما يجلس كيرلس نوناي يعقوب فانوس على أحد المقاهي لمشاهدة مباراة الأهلي والداخلية، فوجئ بهاتفه المحمول يرن فرد على الفور ليتفاجأ بالوزير يخبره بأنّه السادس على الثانوية العامة 2023 شعبة علمي علوم فلم يستوعب لتنتهي المكالمة وتعقبها أخرى من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لتهنئته فترك المباراة وهرع مسرعًا للمنزل ليبلغ أسرته الذين أيقظوا الجيران بكثرة الزغاريد، ليكتفي هو معلقًا «الأهلي وشه حلو عليا».

هاجر: افتكرتها دعابة من أصدقائي

«إنت مين وإيه الهزار ده».. كان ذلك أول رد فعل للطالبة هاجر محمد ابراهيم محمد علي ابنة محافظة أسوان الأولى على الثانوية العامة 2023 «مدارس المكفوفين»، بعد تلقيها مكالمة من مسؤول بوزارة التربية والتعليم يخبرها بأنّها الأولى، إذ ظنت أنّها دعابة من أحد أصدقائها أو أقاربها، حتى تلقت بعدها مكالمة هاتفية من مدير مدرستها ليؤكد الخبر لها.

والدة الرابع علمي رياضة فقدت وعيها

رن الهاتف فالتقطته والدة الطالب محمود أشرف أبو حادي سريعًا متمنيةً أنّ يكون أحد أقاربهم يطمئنهم على نتيجة ابنها، ففوجئت بالمتحدث يخبرها أنّه وزير التربية والتعليم وأنّ ابنها الرابع على الثانوية العامة قسم علمي رياضة فسقطت مغشيًا عليها وسقط الهاتف أرضًا، فهرع جميع أفراد الأسرة لإفاقتها وما أن فتحت عينيها قبل أن تنطق انطلق لسانها بالزغاريد.

الأول على الثانوية العامة سجد شكرًا

وسجد محمود محمد عبد الفتاح أحمد الأول بالثانوية العامة شعبة علمي علوم، شكرًا لله هو وأسرته، فور مكالمة الوزير له من شدة سعادتهم، وفرحتهم بأنّ الله عوّض تعبهم طوال العام.

والد الرابع توقع مكالمة الوزير

«الوزير هيتصل بيك وهيقولك إنك من الأوائل وربنا هيراضيك».. كانت تلك الجملة التي يقولها محمد سعد حماد والد الطالب زياد الرابع على الجمهورية علمي رياضة، حينما قاطع حديثه جرس الهاتف ليرد ابنه ويفاجأ بأنّ الوزير يحدثه فعلًا وأنّه بين الأوائل، فأصيب الطالب بصدمة ممزوجة بالفرحة، وانطلقت الزغاريد في منزله ابتهاجًا بنجاحه.

نسمة اشترت ملابس جديدة للمؤتمر

لم تنتظر نسمة محمد الجسار، الحاصلة على المركز الثالث ضمن أوائل الثانوية العامة 2023 شعبة أدبي فور مكالمة الوزير لها، حيث أغلقت الهاتف واحتضنت أسرتها، ثم خرجت مسرعة لتشتري ملابس جديدة لحضور مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة صباحًا والذي دعاها الوزير لحضوره.

محمد فقد النطق لدقائق معدودة

فقد محمد محمد التميمي محمد جوهر السابع في الثانوية العامة علمي علوم، النطق لدقائق معدودة، بعدما أخبره والده أنّه تلقى اتصالًا من وزير التربية والتعليم بنفسه ليخبره بتفوقه وأنّه ضمن الأوائل، ثم سجد شكرًا وردد قائلًا: الحمدلله، واحتفل وسط أسرته بنجاحه.

زغاريد مستمرة في منزل الثالث علمي رياضة

ولم تتوقف الزغاريد في منزل أسامة محمد يوسف نصار ابن محافظة المنوفية، منذ تلقيهم مكالمة من الوزير أخبرهم خلالها بتفوقه حتى حصد المركز الثالث على الجمهورية شعبة علمي رياضة.