7 طلاب من الصعيد في قائمة أوائل الثانوية العامة 2023.. بالشعبة العلمية| عاجل

7 طلاب وطالبات من محافظات الصعيد زينّوا قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2023، جميعهم من الشعبة العلمية من بينهم 5 علمي علوم، وطالب علمي رياضة، وطالب من أوائل مكفوفين؛ ليرفعوا رأس الصعيد بالكامل فخرًا بهم وبتفوقهم، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، ضمن 36 طالبا بقائمة الأوائل.

وهنّأ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أبناء الصعيد الـ7 بتفوقهم، في مكالمة هاتفية، كما أبلغهم بحضور مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في الـ10 صباحًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

الصعايدة يتصدرون قائمة أوائل علمي علوم

وتضمنت قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 شعبة علمي علوم 5 من أبناء الصعيد وهم:

- كريم محمود رمزي أحمد محمد خالد - محافظة المنيا - الرابع على شعبة علمي علوم.

- كيرلس نوناي يعقوب فانوس - محافظة المنيا - السادس على شعبة علمي علوم.

- محمود محمد عبدالفتاح أحمد - محافظة أسيوط - السابع على شعبة علمي علوم.

- معاذ عاطف عبدالفتاح سلامة - محافظة بني سويف - الثامن على شعبة علمي علوم.

- عمر عبدالرحمن عبدالعزيز إبراهيم - محافظة بني سويف - المركز الأول شعبة علمي علوم بمدارس STEM.

صعيدي يتصدر أوائل الثانوية العامة علمي رياضة

وتصدر إبرام جمال حنين جاد من أسيوط أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة، بعدما حصد المركز الأول.

صعيدية الأولى مكفوفين في الثانوية

واقتنصت فتاة صعيدية المركز الأول على مدارس المكفوفين؛ لتغرد الطالبة هاجر محمد إبراهيم محمد ابنة محافظة أسوان، منفردة بمقعد الأوائل لمدارس المكفوفين.

%78.8 نسبة نجاح الثانوية العامة 2023

كان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، اعتمد نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الأول بنسبة نجاح بلغت 78.8%، وسيعقد الوزير مؤتمرًا صحفيًا في العاشرة صباحًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة لإعلان النتيجة.