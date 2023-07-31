أسماء أوائل الثانوية العامة 2023.. القائمة الكاملة لجميع الشعب| عاجل

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، القائمة الكاملة لأسماء أوائل الثانوية العامة 2023 لجميع الشعب، حيث بلغ عددهم 36 طالبًا وطالبة، بينهم 10 أوائل شعبة أدبي، و10 أوائل شعبة علمي علوم، و10 أوائل شعبة علمي رياضيات، و1 مكفوفين، و3 مدارس دمج، و2 مدارس ستيم للمتفوقين.

وتستعرض «الوطن»، القائمة الكاملة لأسماء أوائل الثانوية العامة 2023 في جميع الشعب أدبي، وعلمي علوم، وعلمي رياضة، والمتفوقين، والمكفوفين، ومدارس الدمج.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 علمي علوم

وشملت قائمة أسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة 2023 شعبة علمي علوم كل من:

أميمة محمود أحمد عبد الله صالح من الدقهلية.

حسن شفيق حسن شفيق الحادق من دمياط.

زياد عادل السعيد محمد من البحيرة.

كريم محمود رمزي أحمد محمد خالد من المنيا.

كريم ناصر عبد الفتاح محمد سلام من البحيرة.

كيرلس نوناي يعقوب فانوس من المنيا.

محمد محمد التميمي محمد جوهر من الدقهلية.

محمود محمد عبد الفتاح أحمد من أسيوط.

معاذ عاطف عبدالفتاح سلامة من بني سويف.

ياسمين شريف حسني عبدالقادر من القاهرة.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

وضمت قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 علمي رياضة كلًا من:

إبرام جمال حنين جاد من أسيوط.

أروى حسام مدحت محمد فوزي من القاهرة.

أسامة محمد يوسف شبل نصار من المنوفية.

باسل محمد بكر شعيب من دمياط.

زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية.

مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية.

محمد احمد رزق أحمد إسماعيل من القاهرة.

محمود أشرف السيد أبو حادي من الغربية.

مرقس شنودة محارب راغب من القاهرة.

مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من بورسعيد.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 أدبي

وضمت قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 شعبة أدبي كل من:

سيف علاء الدين محمد صدقي إبراهيم من القاهرة.

عائشة هاني محمد فتحي عبد الحميد أبو عاصي من القاهرة.

عز الدين أحمد العوضي رزق من القاهرة.

عمرو خالد ناصر عفيفي من القاهرة.

فايزة علي محمد محمود من الجيزة.

فرح محمد قدري إبراهيم حسن من الإسكندرية.

محمد حاتم عبد السلام عبد الوهاب من الجيزة.

معاذ عبدالرحيم أحمد يونس من الجيزة.

ندا عمر السيد محمد من الجيزة.

نسمه محمد سليمان جسار من الغربية.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 مكفوفين

وتصدرت فتاة وحيدة أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 للمكفوفين وهي هاجر محمد إبراهيم محمد علي الأولى على مدارس المكفوفين من أسوان.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 متفوقين

وتصدر ولدين أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 متفوقين وهما عمر عبد الرحمن عبد العزيز إبراهيم من بني سويف، الأول على الشعبة العلمية علوم بمدارسSTEM، وأدهم محمود حسن فهمي من الإسماعيلية، الأول على الشعبة العلمية رياضيات بمدارسSTEM.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 دمج

وفيما يخص أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 دمج فهم أمل سيد محمد عبدالغفار محمد من الشرقية، الأولى على شعبة العلوم في الدمج التعليمي، وعبد الرحمن بيومي حسين أحمد عبد الله من الشرقية الأول على شعبة الرياضيات في الدمج التعليمي، وعامر علي عامر صلاح الدين محمد طاهر من القاهرة، الأول على الشعبة الأدبية في الدمج التعليمي.