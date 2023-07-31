عكس العام الماضي.. البنين في صدارة أوائل الشعبة الأدبية

ظهرت أسماء أوائل الثانوية العامة، مساء أمس الأحد، خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، موضحا أنّ الأوائل 30 طالبًا وطالبة، ورغم اكتساح الفتيات قائمة الأوائل العام الماضي، في الشعبة الأدبية، إلا أنّ البنين عادوا بقوة.

زينب أكرم تتصدر قائمة أوائل الثانوية العامة في 2022

عكس الماضي، أول الشعبة الأدبية من البنين بعد زينب أكرم العام الماضي 2022، التي تصدرت قائمة الأوائل في الشعبة الأدبية لعام 2021-2022، وحسب حديث سابق لها لـ«الوطن»، فهي لم تحدد ساعات معينة من أجل استذكار مختلف المواد الدراسية، وكانت تعتمد على الانتهاء من كمية محددة من المواد التي ترغب في دراستها.

سيف علاء يتصدر قائمة هذا العام

واكتسح الطلاب قائمة أوائل الثانوية العامة في الشعبة الأدبية لعام 2023، بعد أن اكتسح الفتيات القائمة ذاتها العام الماضي 2022، إذ تكون سنة 2023، عودة قوية للطلاب إلى تصدر القائمة، ومن بين هؤلاء الطلاب سيف علاء الدين محمد، الذي تصدر القائمة، وعزالدين أحمد العوضي، عمرو خالد ناصر عفيفي، محمد حاتم عبد السلام، معاذ عبد الرحيم أحمد.

يذكر أنّ فتيات العام الماضي، اكتسحن قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة، مقابل طالبين فقط هما مهند محمد شعبان، وأحمد سمير عبدالعزيز، في حين كانت قائمة هذا العام في الشعبة الأدبية 5 طلاب، مقابل 5 طالبات.