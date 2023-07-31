بعد اعتمادها رسميا.. رابط مباشر لمعرفة نتيجة الثانوية العامة في المحافظات| عاجل

يبحث الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم عن رابط مباشر لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 في المحافظات، بعد إعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، أسماء أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

رابط مباشر لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 في المحافظات، تنشره «الوطن»، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

رابط مباشر لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 في المحافظات

رابط مباشر لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 في المحافظات، سيتم الدخول إليه من خلال الضغط من هنا.

نتيجة أوائل الثانوية العامة 2023 في محافظة سوهاج

وتتيح الوطن رابط مباشر لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 في المحافظات بالرقم القومي، على مستوى الجمهورية.

ويمكن حصول الطلاب على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بالاسم ورقم الجلوس من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 باستخدام الاسم ورقم للحصول على النتيجة في أسرع وقت فور اعتمادها رسميا بعد ساعات قليلة.

- يجب كتابة الاسم كاملا بشكل صحيح مع التأكد من صحة رقم الجلوس جيدا، ثم اختيار الشعبة من «علمي علوم، أو علمي رياضة أو أدبي»، كما يجب إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالطالب، وكتابة رقم الهاتف الخاص بالطالب، واختيار المحافظة، قم القيام بالضغط على زر «سجل»، ليتم عرض نتيجة الطالب كاملة في كل المواد وجميع الدرجات.

وجاء توزيع درجات المواد في الثانوية العامة كالتالي:

توزيع درجات مواد علمي علوم

يبلغ مجموع درجات الثانوية العامة لطلاب علمي علوم 410 درجات وتوزيعها كما يلي:

مواد شعبة علمي علوم

الفيزياء 60 درجة - الأحياء 60 درجة

اللغة العربية 80 درجة - اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة - اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة الكيمياء 60 درجة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة توزيع درجات مواد علمي رياضة يبلغ مجموع درجات الثانوية العامة لطلاب.

علمي رياضة 410 وجاء توزيع درجاتها كالآتي:

اللغة العربية 80 درجةاللغة الأجنبية الأولى 50 درجةاللغة الأجنبية الثانية 40 درجةالكيمياء 60 درجةالفيزياء 60 درجةالجبر والهندسة الفراغية 30 درجةالتفاضل والتكامل 30 درجةاستاتيكا 30 درجةديناميكا 30 درجة

توزيع درجات مواد الشعبة الأدبية

وجاء توزيع درجات مواد الشعبة الأدبية كالتالي:

يبلغ مجموع درجات الثانوية العامة لطلاب القسم الأدبي 410 درجات وتوزيعها كما يلي:

اللغة العربية 80 درجةاللغة الأجنبية الأولى 50 درجةاللغة الأجنبية الثانية 40 درجة

علم النفس والاجتماع 60 درجة - الفلسفة والمنطق 60 درجة - الجغرافيا 60 درجة - التاريخ 60 درجة.