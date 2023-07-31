نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس بعد دقائق، بعد أن اعتمدها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحا أنّ نسبة النجاح بلغت 78.8%، وعلى طلاب الصف الثالث الثانوي العمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم بصفة مستمرة لمواكبة احتياجات سوق العمل.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة

يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس بعد دقائق، من موقع «الوطن»، بالدرجات، شاملة جميع المواد الدراسية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، بخطوات بسيطة أهمها كتابة الاسم ورقم الجلوس واختيار الشعبة، والضغط على زر «بحث» ليحصل على النتيجة مباشرة.

وتهيب «الوطن» بقرائها بمتابعة نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس من مصادرها الرسمية والموثوقة، وبالتزامن مع إعلان نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة، وشدد الدكتور رضا حجازي، على الطلاب بأنّ النجاح في الحياة العملية ليس مرتبطا بمجموع الثانوية العامة، ونتيجة الامتحانات هي بداية لمرحلة جديدة، مؤكدا أنّ العصر الحالي بات فيه العلم وتطوير المهارات والمعرفة من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل.

البحث عن التخصصات الجديدة

وفي سياق متصل، شددت الدكتورة إيلارية عاطف، الخبيرة التربوية في حديثها لـ«الوطن»، على طلاب الثانوية العامة، بالبحث عن التخصصات الجديدة في الجامعات والتي وفرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات الأخيرة، والتي تواكب احتياجات سوق العمل.

وأضافت الدكتورة إيلارية عاطف، أنّ هناك الكليات العديدة المطلوبة في سوق العمل وهي تعتبر الآن بمثابة كليات «القمة» وهي كل ما له علاقة بالتكنولوجيا بصفة مباشرة.

مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023

دقائق معدودة، ويبدأ المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل مهمة عن نتيجة الثانوية العامة 2023، بحضور الدكتور رضا حجازي، في مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن يُعلن خلال جميع الاحصائيات المتعلقة بالنتيجة، وتفاصيل نسب النجاح، وعدد الطلاب الذين حضروا الامتحانات في الشعب العلمية والأدبية.